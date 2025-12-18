Airbus erhält Auftrag über fünf A350-1000 von China Airlines

Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus hat von China Airlines einen Auftrag über fünf Großraumflugzeuge des Typs A350-1000 zur Erweiterung der Langstreckenflotte der chinesischen Airline erhalten. Der europäische Flugzeugbauer teilte mit, dass die Fluggesellschaft nun insgesamt 15 Maschinen vom Typ A350-1000 bestellt habe. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Der A350 ist für Nonstop-Flüge von bis zu 9.800 Seemeilen, ca. 18.000 Kilometer, ausgelegt.

