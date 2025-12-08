Airbus Aktie
|198,10EUR
|1,36EUR
|0,69%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analystin Milene Kerner untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die aktuelle Lage bei den globalen Flugzeugauslieferungen. Ihren Schätzungen zufolge hat Airbus im Dezember bisher insgesamt 12 Flugzeuge ausgeliefert, womit deren Anzahl im laufenden Quartal auf 162 und im laufenden Jahr auf 669 steige. Letztere Zahl stehe im Verhältnis zum Jahresziel von 790 Jets./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
197,88 €
|
Abst. Kursziel*:
11,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
198,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
