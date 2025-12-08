Airbus Aktie

198,10EUR 1,36EUR 0,69%
Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 14:48:06

Airbus SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analystin Milene Kerner untersuchte in einer am Montag vorliegenden Studie die aktuelle Lage bei den globalen Flugzeugauslieferungen. Ihren Schätzungen zufolge hat Airbus im Dezember bisher insgesamt 12 Flugzeuge ausgeliefert, womit deren Anzahl im laufenden Quartal auf 162 und im laufenden Jahr auf 669 steige. Letztere Zahl stehe im Verhältnis zum Jahresziel von 790 Jets./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
197,88 € 		Abst. Kursziel*:
11,18%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
198,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,06%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten