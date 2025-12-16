Airbus Aktie
|194,00EUR
|-1,60EUR
|-0,82%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Auf Basis ihrer Schätzungen habe Airbus im Dezember bisher 29 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner am Montagnachmittag. Damit wären es im Quartal bisher 179 Jets und im Gesamtjahr 686. Das korrigierte Jahresziel liege bei 790 Flugzeugen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 15:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
196,12 €
|
Abst. Kursziel*:
12,18%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
194,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,40%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25