Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe nun bessere Quartale vor sich, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie zu den jüngsten Zahlen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:06 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 155,22 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,83 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 336 007 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 12,7 Prozent zu. Am 30.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz für Q2 2024 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 08:15 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.