DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Airbus SE-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 137,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,854 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 14 873,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 204,15 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 48,73 Prozent.
Der Börsenwert von Airbus SE belief sich jüngst auf 163,64 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
