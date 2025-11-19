Airbus Aktie

Rentables Airbus SE-Investment? 19.11.2025 10:05:09

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Airbus SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Airbus SE-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 137,26 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Airbus SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 72,854 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2025 14 873,23 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 204,15 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 48,73 Prozent.

Der Börsenwert von Airbus SE belief sich jüngst auf 163,64 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Airbus SE-Aktie an der Börse PAR war der 10.07.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Airbus SE-Aktie bei 19,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 Airbus Kaufen DZ BANK
Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
