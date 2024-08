AKTIE IM FOKUS 2: Optimistischerer Ausblick treibt CTS Eventim auf Rekordhoch

(neu: Kurs, Experten und Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das von CTS Eventim angehobene Gewinnziel hat der Aktie des Event-Veranstalters und Ticketvermarkters am Donnerstag ein Rekordhoch beschert. Sie sprang kurz nach dem Handelsstart bis auf 91,15 Euro hoch.

Am späteren Vormittag zeigte sie sich dann mit plus 7,8 Prozent auf 88,90 Euro zwar etwas tiefer, blieb aber weiter ein Spitzenwert unter den 50 MDax-Unternehmen. Der Index der mittelgroßen Werte legte zugleich nur moderat zu. Im Jahresvergleich ist die Aktie bisher am besten gelaufen. Aktuell steht ein Kursgewinn von 42 Prozent zu Buche, der MDax gab im selben Zeitraum dagegen rund 8 Prozent ab.

Analystin Annick Maas von Bernstein Research zeigte sich beeindruckt vom kräftigen Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis im zweiten Quartal und der höher gesteckten Prognose. Für 2024 erwartet CTS Eventim nun einen "deutlichen" Anstieg des bereinigten operativen Gewinns, nachdem bislang eine "moderate" Steigerung in Aussicht gestellt worden war.

Das Unternehmen habe die Markterwartungen "deutlich übertroffen", schrieb Maas. Mit ihrem Kursziel von 95 Euro sieht sie noch etwas Potenzial. Dabei verweist sie auch auf die Preisgestaltung von CTS, den hierzulande im Januar gestarteten Geschäftsbereich FanSale, wo Tickets von Fan zu Fan verkauft werden können, oder auch auf potenzielle Übernahmen.

JPMorgan-Analystin Lara Simpson sprach von "einem weiteren starken Jahresviertel" und einer "weiterhin beruhigenden Entwicklung bei CTS, die auf eine gesunde Pipeline an Geschäftsmöglichkeiten und eine künftig weiter starke Ertragsdynamik" hinweise.