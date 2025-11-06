Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
06.11.2025 11:51:38
AKTIE IM FOKUS 2: Zalando deutlich erholt nach Zahlen
(Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, weitere Analystenstimmen.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zalando hat sich am Donnerstag dank guter Quartalszahlen deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. Zudem bestätigte der Online-Händler seine Jahresziele. Gegen Mittag zogen die Aktien um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro an. Zur Wochenmitte hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September 2024 erreicht, und im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Wertverlust von 30 Prozent sowie einer der hinteren DAX-Plätze zu Buche.
Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.
Nach der jüngsten Kursschwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht für Erleichterung, konstatierte JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.
Zalando sei eine "pure" Wette auf die strukturelle Verlagerung des europäischen Mode-Einzelhandels hin zum Online-Handel, meint Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC. Das Unternehmen dürfte sich dank der Übernahme von About You auch jüngere Käuferschichten und den osteuropäischen Raum erschließen. Chamberlain traut Zalando aufgrund seines Sortiments- und Logistikvorteils jährliche Umsatz-Wachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich zu. Er hält das mittel- bis langfristige operative Margenziel (Ebit) von 6 bis 8 Prozent für erreichbar./gl/err/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zalando diskutiert Expansion mit B2B-Software Scayle in US-Markt (Dow Jones)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS AG bescheinigt Buy für Zalando-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,47
|-3,57%