Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 11:51:38

AKTIE IM FOKUS 2: Zalando deutlich erholt nach Zahlen

(Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, weitere Analystenstimmen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zalando hat sich am Donnerstag dank guter Quartalszahlen deutlich von den jüngsten Kursverlusten erholt. Zudem bestätigte der Online-Händler seine Jahresziele. Gegen Mittag zogen die Aktien um 9,7 Prozent auf 24,84 Euro an. Zur Wochenmitte hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September 2024 erreicht, und im bisherigen Jahresverlauf stehen immer noch ein Wertverlust von 30 Prozent sowie einer der hinteren DAX-Plätze zu Buche.

Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück.

Nach der jüngsten Kursschwäche und angesichts der gesunkenen Umsatzerwartungen sorge der Zwischenbericht für Erleichterung, konstatierte JPMorgan-Analystin Georgina Johanan.

Zalando sei eine "pure" Wette auf die strukturelle Verlagerung des europäischen Mode-Einzelhandels hin zum Online-Handel, meint Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC. Das Unternehmen dürfte sich dank der Übernahme von About You auch jüngere Käuferschichten und den osteuropäischen Raum erschließen. Chamberlain traut Zalando aufgrund seines Sortiments- und Logistikvorteils jährliche Umsatz-Wachstumsraten im mittleren einstelligen Prozentbereich zu. Er hält das mittel- bis langfristige operative Margenziel (Ebit) von 6 bis 8 Prozent für erreichbar./gl/err/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

07:10 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Zalando Buy UBS AG
06.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Zalando Buy Warburg Research
06.11.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zalando 23,47 -3,57% Zalando

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich leicht aufwärts bewegt. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen