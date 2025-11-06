Zalando Aktie
|24,56EUR
|1,30EUR
|5,59%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der Ausblick auf das Bruttowarenvolumen impliziere im Mittelwert, dass dieses im vierten Quartal im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen werde./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
