FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.