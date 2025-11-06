Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen und das operative Ergebnis habe sie erfüllt, schrieb Adam Cochrane am Donnerstagmorgen. Insgesamt dürfte der Bericht des Onlinehändlers aber reichen für einen Kursgewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
24,15 €
Abst. Kursziel*:
36,65%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
24,69 €
Abst. Kursziel aktuell:
33,66%
Analyst Name::
Adam Cochrane
KGV*:
