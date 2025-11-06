Zalando Aktie
|24,69EUR
|1,43EUR
|6,15%
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Zalando nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinehändler habe angesichts einer hohen Vergleichshürde ordentlich abgeliefert, schrieb Jörg Philipp Frey am Donnerstag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
