EVOTEC Aktie
WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809
|
05.11.2025 10:20:38
AKTIE IM FOKUS: Evotec sacken ab - RBC: Trostloses Quartal
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Aktienhandel sind die Aktien von Evotec (EVOTEC SE) am Mittwoch auf Xetra zunehmend unter Druck geraten. Im Tagestief sackten sie um mehr als 10 Prozent auf 6,33 Euro ab und fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Die Papiere des Biotech-Unternehmens waren mit Abstand der größte Verlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.
Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage. Diese führt zu Unterauslastung und hohen Fixkosten. Hinzu kommen Kosten im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer Anlage der Biotech-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) in Toulouse. Daher fiel der operative Verlust in den ersten neun Monaten deutlich höher als vor einem Jahr aus.
Der Umsatz von Evotec im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 13 Prozent unterboten, merkte Analyst Charles Weston von der Bank RBC an. Die Erlöse der Sparte JEB lägen sogar um 27 Prozent unter der Markterwartung. Die schwachen Umsätze hätten sich negativ auf den Bruttogewinn und den operativen Gewinn (Ebitda) ausgewirkt, die beiden Sparten hätten die Konsensprognosen verfehlt. Der Experte resümierte ein "trostloses drittes Quartal"./bek/tih
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EVOTEC SEmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Evotec sinken weiter - Fast 25 Prozent Verlust in drei Tagen (dpa-AFX)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt mittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|EVOTEC SE
|5,40
|-7,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.