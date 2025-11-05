EVOTEC Aktie

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

05.11.2025 10:20:38

AKTIE IM FOKUS: Evotec sacken ab - RBC: Trostloses Quartal

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen im vorbörslichen Aktienhandel sind die Aktien von Evotec (EVOTEC SE) am Mittwoch auf Xetra zunehmend unter Druck geraten. Im Tagestief sackten sie um mehr als 10 Prozent auf 6,33 Euro ab und fielen auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Die Papiere des Biotech-Unternehmens waren mit Abstand der größte Verlierer im SDAX der kleineren Börsentitel.

Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage. Diese führt zu Unterauslastung und hohen Fixkosten. Hinzu kommen Kosten im Zusammenhang mit dem Anlaufen einer Anlage der Biotech-Tochter Just-Evotec Biologics (JEB) in Toulouse. Daher fiel der operative Verlust in den ersten neun Monaten deutlich höher als vor einem Jahr aus.

Der Umsatz von Evotec im dritten Quartal habe die Konsensschätzung um 13 Prozent unterboten, merkte Analyst Charles Weston von der Bank RBC an. Die Erlöse der Sparte JEB lägen sogar um 27 Prozent unter der Markterwartung. Die schwachen Umsätze hätten sich negativ auf den Bruttogewinn und den operativen Gewinn (Ebitda) ausgewirkt, die beiden Sparten hätten die Konsensprognosen verfehlt. Der Experte resümierte ein "trostloses drittes Quartal"./bek/tih

