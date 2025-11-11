IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
11.11.2025 08:00:38
AKTIE IM FOKUS: Ionos vor deutlicher Erholung - Wollen Adtech verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Den zuletzt sehr schwachen Aktien von IONOS winkt am Dienstag eine klare Erholung.
Der zu United Internet gehörende Internetdienstleister will sich künftig auf die Kerngeschäftsfelder mit Produkten rund um Internetauftritte ("Web-Presence & Productivity") und Cloud-Angebote fokussieren.
Den Werbebereich Adtech will man daher verkaufen. Dies wird an der Börse offenbar honoriert: Ionos-Aktien klettern vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 10 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Vortag.
Seit Mitte September haben die Aktien rund ein Drittel an Wert verloren und landeten damit wieder auf dem Niveau vom April./ag/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten
|
15:59
|TecDAX-Handel aktuell: Das macht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
15:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
14:34
|ROUNDUP: United Internet steigert Ergebnis - Ionos will AdTech verkaufen (dpa-AFX)
|
12:43
|WDH/AKTIEN IM FOKUS 2: Ionos schwach - Adtech-Verkauf verunsichert (dpa-AFX)
|
12:42
|AKTIEN IM FOKUS: Ionos schwach - Umsatz enttäuscht - Adtech-Verkauf verunsichert (dpa-AFX)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)