IONOS Aktie

31,85EUR 0,15EUR 0,47%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

30.10.2025 12:30:10

IONOS Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ionos mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Nach dem soliden ersten Halbjahr dank des Werbebereichs AdTech gehe es diesmal "back to the basics" um das Kerngeschäft des Webhosters, schrieb Nizla Naizer in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Aktie sei deutlich günstiger als die des Konkurrenten GoDaddy./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

