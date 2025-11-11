IONOS Aktie

27,55EUR -3,75EUR -11,98%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 09:53:25

IONOS Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ionos nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Internetdienstleister habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Toby Ogg am Dienstag. Doch das Umsatzwachstum scheine sich verflüchtigt zu haben. Zum um zehn Prozent gesenkten Ebitda-Ausblick merkte Ogg an, dieser berücksichtige nun nicht mehr die zum Verkauf stehende, schwankungsanfällige Werbetechnologie Adtech./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Overweight
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
29,25 € 		Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
64,23%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu IONOSmehr Nachrichten