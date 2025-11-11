IONOS Aktie
|27,55EUR
|-3,75EUR
|-11,98%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ionos nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der zum United-Internet-Konzern gehörende Internetdienstleister habe mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) positiv überrascht, schrieb Toby Ogg am Dienstag. Doch das Umsatzwachstum scheine sich verflüchtigt zu haben. Zum um zehn Prozent gesenkten Ebitda-Ausblick merkte Ogg an, dieser berücksichtige nun nicht mehr die zum Verkauf stehende, schwankungsanfällige Werbetechnologie Adtech./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:02 / GMT
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
29,25 €
|
Abst. Kursziel*:
53,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,23%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
