IONOS Aktie

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

Experten-Prognosen 10.11.2025 18:34:00

Ausblick: IONOS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Analysten für IONOS in Aussicht.

IONOS gibt am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass IONOS für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,437 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll IONOS in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 402,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 390,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,22 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,73 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,56 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

