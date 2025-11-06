RATIONAL Aktie

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

06.11.2025 11:41:38

AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursverlusten der RATIONAL-Aktien in den vergangenen Wochen haben Investoren am Donnerstag erleichtert auf die Quartalsbilanz des Unternehmens reagiert. Mit einem Aufschlag von mehr als 8 Prozent auf 668,50 Euro setzten sich die Titel an die Spitze des MDAX der mittelgroßen Börsentitel.

Der Großküchen-Ausrüster sieht sich nach Zuwächsen bis Ende September auf Kurs zu seinen Jahreszielen. In den ersten neun Monaten kletterte der Umsatz um fünf Prozent auf 918 Millionen Euro nach oben. Experten hatten mit einem Umsatzanstieg in dieser Größenordnung gerechnet. Der operative Gewinn fiel etwas besser als erwartet aus.

Analyst Olivier Calvet von der UBS hatte vor Handelsbeginn Kursgewinne der Aktien prognostiziert und behielt damit Recht. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, das Wachstum sei auf einem guten Niveau und die Jahresziele habe das Unternehmen bekräftigt. Auf dem Heimatmarkt und in Lateinamerika habe Rational beim Umsatz besonders gut abgeschnitten.

Der Aktienkurs hatte am Vortag mit 617,50 Euro ein Tief seit Ende 2023 nur knapp vermieden. Schon im April und im September waren auf diesem Niveau Käufer an den Markt gekommen und hatten jeweils für zwischenzeitliche Erholungen gesorgt./bek/ajx/mis

07:22 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
06.11.25 RATIONAL Neutral UBS AG
06.11.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
06.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
14.10.25 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
RATIONAL AG 642,00

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX etwas stärker -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich leicht aufwärts bewegt. An den Märkten in Fernost geht es zum Wochenende nach unten.
