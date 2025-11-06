RATIONAL Aktie
|662,50EUR
|43,00EUR
|6,94%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
06.11.2025 11:47:32
RATIONAL Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Neutral
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
750,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
659,50 €
|
Abst. Kursziel*:
13,72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
662,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
