ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/ajx



