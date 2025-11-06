RATIONAL Aktie

662,50EUR 43,00EUR 6,94%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 11:47:32

RATIONAL Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 750 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Markterwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Neutral
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
750,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
659,50 € 		Abst. Kursziel*:
13,72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
662,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten