MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Investoren gebracht.

Am 06.11.2022 wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 520,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,192 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,73 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 05.11.2025 auf 618,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 18,73 Prozent vermehrt.

Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 7,08 Mrd. Euro beziffert. Am 03.03.2000 wagte die RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at