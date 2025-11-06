RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
|Profitable RATIONAL-Investition?
|
06.11.2025 10:03:50
MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.11.2022 wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 520,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,192 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,73 EUR, da sich der Wert einer RATIONAL-Aktie am 05.11.2025 auf 618,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 18,73 Prozent vermehrt.
Der RATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 7,08 Mrd. Euro beziffert. Am 03.03.2000 wagte die RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau (dpa-AFX)
|
06.11.25
|ROUNDUP: Rational verdient mehr als gedacht - Aktie an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)