Quartalszahlen voraus 05.11.2025 18:58:00

Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die RATIONAL-Bilanz voraus.

RATIONAL wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 5,24 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,42 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 309,7 Millionen EUR - das wäre ein Zuwachs von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,83 EUR im Vergleich zu 22,03 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 1,25 Milliarden EUR, gegenüber 1,19 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

