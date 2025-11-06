RATIONAL Aktie
|662,50EUR
|43,00EUR
|6,94%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rational nach Zahlen mit einem Kursziel von 1035 Euro auf "Outperform" belassen. Philippe Lorrain attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal. Beim operativen Gewinn (Ebit) seien die Erwartungen um drei Prozent übertroffen worden. Die Bruttomarge sei mit rund 58 Prozent relativ solide./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 06:56 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 035,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
623,50 €
|
Abst. Kursziel*:
66,00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
662,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,23%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AGmehr Nachrichten
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
11:41
|AKTIE IM FOKUS: Rational erneut erholt auf niedrigem Niveau (dpa-AFX)
|
11:33
|ROUNDUP: Rational verdient mehr als gedacht - Aktie an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: RATIONAL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.10.25
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.10.25
|MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)