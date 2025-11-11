Ströer Aktie
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
|
11.11.2025 14:24:38
AKTIE IM FOKUS: Ströer auf tiefstem Stand seit 2015
FRANKFURT (dpa-AFX) - Kein Aufatmen für die Aktionäre von Ströer (Ströer SECo): Die Papiere rutschten am Dienstag nach Quartalszahlen bis auf 33,10 Euro ab und damit auf den tiefsten Stand seit 2015. Unter den schwächsten MDAX-Werten verloren sie am Nachmittag 5,9 Prozent auf 33,70 Euro. Seit Jahresanfang haben sie mehr als ein Viertel verloren und sind in dem Index der mittelgroßen Unternehmen unter den größten Verlierern.
Der Werbevermarkter litt auch im dritten Quartal unter der mauen Konjunktur. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Ströer habe die Erwartungen ein wenig verfehlt, hieß es von der Citigroup. Dies gelte auch für den Ausblick auf das organische Umsatzwachstum sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda). Die Konsensschätzungen dürften etwas sinken, so die Analysten./ajx/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
14:24
|AKTIE IM FOKUS: Ströer auf tiefstem Stand seit 2015 (dpa-AFX)
|
10:44
|ROUNDUP: Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Erholungssignale für 2026 (dpa-AFX)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
07:25
|Geschäft von Ströer bleibt unter Druck - Umsatz und Gewinn rückläufig (dpa-AFX)
|
06.11.25
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX mittags (finanzen.at)
|
06.11.25
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)