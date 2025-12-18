MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ströer SE von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ströer SE-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ströer SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,55 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Ströer SE-Aktie investiert hat, hat nun 1,768 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,93 EUR wert. Damit wäre die Investition 36,07 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Ströer SE eine Marktkapitalisierung von 2,06 Mrd. Euro. Das Ströer SE-Papier wurde am 15.07.2010 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Ströer SE-Anteils belief sich damals auf 20,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at