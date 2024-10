AKTIE IM FOKUS: Teslas Robotaxi-Event enttäuscht die Börse

LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Tesla-Chef Elon Musk hat die Börse mit seiner Robotaxi-Vorstellung enttäuscht. Die Aktie verlor rund acht Prozent auf etwa 220 US-Dollar. In der Nacht hatte Musk ein Elektroauto mit dem Namen "Cybercab" vorgestellt, dass Menschen ohne einen Fahrer befördern soll. Er kündigte an, der Wagen solle voraussichtlich 2026 in die Produktion gehen und beim Kauf weniger als 30.000 Dollar kosten. Auch gab es tanzende Roboter und Musk führte einen selbstfahrenden Bus für 20 Personen vor - er machte aber keine Angaben dazu, wann er auf die Straße kommen könnte.

Einen Schub bekamen dagegen nach der Tesla-Präsentation Aktien der Fahrdienst-Vermittler Uber und Lyft, die im frühen US-Handel um rund zehn Prozent stiegen.

Analyst Tony Sacconaghi von der Finanzfirma Bernstein Research kritisierte, bei dem Tesla-Event habe es zu wenig Details gegeben, die sich Investoren erhofft hätten. Stattdessen habe Musk lediglich eine Vision bekräftigt, über die er bereits seit fast einem Jahrzehnt spreche, sagte Sacconaghi im US-Wirtschaftssender CNBC. Die Show auf dem Gelände des Hollywood-Studios Warner Bros. habe zu wenig konkrete Informationen dazu gebracht, wie Tesla die Vision verwirklichen wolle. Unter dem Strich sei das Event schlicht nicht beeindruckend gewesen, sagte Sacconaghi.

Er verwies auch darauf, dass die Google (Alphabet C (ex Google))-Schwesterfirma Waymo bereits seit Jahren Robotaxis in San Francisco und mehreren anderen US-Städten betreibt. Tesla liege um Jahre zurück. Man habe bei dem Event keine Hinweise darauf gesehen, dass Musks Firma die Führung in dem Geschäft übernehmen könne.

Auch von JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman kam Kritik. Er schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer enttäuschenden Robotaxi-Veranstaltung. Er verwies aber zugleich auch auf die sehr hohen Erwartungen, die zuvor geherrscht hätten. Er sieht nun erhebliche Risiken für die Aktie.

Musk hatte vor einigen Monaten gesagt, Anleger, die nicht glaubten, dass Tesla autonome Autos schaffen könne, sollten auch keine Aktien des Elektroauto-Herstellers halten.

Mit dem aktuellen Kursrutsch schmolz das Jahresplus der Papiere auf weniger als 20 Prozent zusammen. Der im April bei rund 140 Dollar gestartete Erholungstrend ist aber noch intakt, gleichwohl wackelt er - zumal bereits am Donnerstag die 21-Tage-Linie als wichtiger kurzfristiger Indikator nach unten gerissen worden war. In den Fokus rückt nun die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend. Sie verläuft bei 202 Dollar und ist leicht abwärts gerichtet./mis/so/DP/mis

------