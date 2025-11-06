Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
06.11.2025 08:48:38
AKTIE IM FOKUS: Zalando nach Zahlen auf Stabilisierungskurs
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Zalando können am Donnerstag dank guter Quartalszahlen auf eine Stabilisierung nach dem jüngsten Kursrutsch hoffen. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Aktien des Online-Händlers vorbörslich um 5,7 Prozent auf 23,95 Euro an. Am Mittwoch hatten sie mit 22,37 Euro den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf steht ein Wertverlust von 30 Prozent zu Buche - im DAX hat nur adidas deutlicher verloren.
Der Dax-Konzern übertraf Händlern zufolge mit einem deutlichen Umsatzanstieg die Erwartungen. Dagegen seien die Gewinne etwas dahinter zurückgeblieben. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.
Analysten sahen den Quartalsbericht insgesamt im Rahmen der Erwartungen, wobei Jefferies-Experte Frederick Wild eine beeindruckende Wiederbeschleunigung beim Bruttowarenwert (GMV) und beim Umsatz konstatierte. Dass Zalando mit dem Ergebnis je Aktie enttäuscht habe, gehe wohl auf Restrukturierungs- und Akquisitionskosten zurück./gl/err/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Zalando diskutiert Expansion mit B2B-Software Scayle in US-Markt (Dow Jones)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS AG bescheinigt Buy für Zalando-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|07:10
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Zalando
|23,47
|-3,57%