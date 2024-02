Aktien-Analyse: Barclays Capital stuft adidas-Aktie auf Overweight hoch

Die britische Investmentbank Barclays hat Adidas mit "Overweight" und einem Kursziel von 218 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Sektor stehe unter Druck, das operative Umfeld sei herausfordernd und die Verbraucher blieben in der ersten Jahreshälfte 2024 vorsichtig und selektiv beim Kauf von Sportwaren, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marken mit starken Produkten dürften jedoch weiter wachsen. Adidas sollte daher Marktanteile gewinnen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von adidas konnte um 08:01 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 173,64 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 25,55 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden über Frankfurt 100 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 5,9 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 13.03.2024 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2023 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

