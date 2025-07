Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Sartorius vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum dürfte sich auf 3 Prozent belaufen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Laborzulieferers rechnet er mit einem Anstieg von 5 Prozent.

Die Aktie legte um 09:55 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 217,20 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 24,31 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 3 284 Sartorius vz-Aktien gehandelt. Seit Jahresanfang 2025 kletterte das Papier um 1,3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzkennzahlen wird am 22.07.2025 erwartet.

