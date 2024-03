Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BMW-Aktie

Goldman Sachs Group Inc. hat eine umfassende Prüfung der BMW-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 128 Euro belassen. Der Ausblick im Autogeschäft liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Den Konsens nicht getroffen hätten allerdings die Aussagen zum Free Cashflow, da die Investitionen des Autobauers wohl ihren Höhepunkt erreichten.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 105,98 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 20,78 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391 155 BMW-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2024 um 5,2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BMW wird am 21.03.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2024 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



