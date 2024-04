Aktien-Tipp adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Sportartikelkonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 13:45 Uhr 1,7 Prozent auf 228,30 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 3,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 99 769 adidas-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Anteilsschein 24,0 Prozent. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.