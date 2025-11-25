SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|DAX aktuell
|
25.11.2025 12:27:00
Freundlicher Handel: DAX mittags mit Zuschlägen
Der DAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,02 Prozent auf 23 243,86 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,996 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,066 Prozent auf 23 254,46 Punkte an der Kurstafel, nach 23 239,18 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 23 139,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23 293,22 Punkten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der DAX mit 24 239,89 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 273,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der DAX bei 19 405,20 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,08 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Zähler.
Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 1,82 Prozent auf 63,88 EUR), Rheinmetall (+ 1,70 Prozent auf 1 467,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,68 Prozent auf 211,30 EUR), Infineon (+ 1,22 Prozent auf 33,27 EUR) und Airbus SE (+ 1,05 Prozent auf 202,15 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Symrise (-1,79 Prozent auf 68,98 EUR), Bayer (-1,45 Prozent auf 30,15 EUR), SAP SE (-1,40 Prozent auf 204,60 EUR), Vonovia SE (-1,26 Prozent auf 25,78 EUR) und Scout24 (-1,24 Prozent auf 87,90 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 691 369 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 233,411 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick
2025 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
21.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Infineon Buy
|Warburg Research
|13.11.25
|Infineon Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|152,05
|-0,33%
|Airbus SE
|202,20
|1,29%
|BASF
|44,13
|-0,20%
|Bayer
|30,06
|-1,28%
|Continental AG
|64,22
|0,66%
|Heidelberg Materials
|212,10
|2,32%
|Infineon AG
|33,32
|1,46%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,23
|0,69%
|Rheinmetall AG
|1 480,50
|5,19%
|SAP SE
|203,75
|-1,62%
|Scout24
|88,15
|-1,01%
|Symrise AG
|69,22
|-1,14%
|Vonovia SE
|25,78
|-1,60%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 252,63
|0,06%