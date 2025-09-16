Aktien-Tipp Airbus SE-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Airbus SE-Analyse im Fokus 16.09.2025 09:30:05

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Gute Auslieferungszahlen im August und September hätten das Risiko verringert, dass der Flugzeugbauer seine diesbezüglichen Jahresziele verfehle oder senke, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei es noch früh im September, und es hänge viel von der Entwicklung im Schlussquartal ab.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:13 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 196,02 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 12,23 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16 210 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Anteilsschein um 29,8 Prozent. Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Airbus
