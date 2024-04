Aktien-Tipp BMW-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank Research hat BMW nach einer Informationsveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Managementteam des Autobauers sei recht optimistisch gewesen, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Unter anderem dürften die Unternehmensprognose für das Gesamtjahr weniger stark von einer guten Entwicklung gegen Jahresende abhängen als bei den anderen drei deutschen Autoherstellern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 11:27 Uhr fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 112,10 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 7,05 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 183 592 BMW-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 11,2 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2024 dürfte BMW am 08.05.2024 präsentieren.

