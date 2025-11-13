Aktien-Tipp Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktie unter die Lupe
|
13.11.2025 11:52:47
Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das dritte Quartal und die Dividende entsprächen den Erwartungen, schrieb Robert Grindle am Donnerstag. Dazu weiteten die Bonner die Aktienrückkäufe aus und hätten trotz des schwächeren Deutschland-Geschäfts, das sich allerdings verbessern sollte, den Ausblick angehoben.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 27,54 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 52,51 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 660 907 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 1,9 Prozent nach unten. Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 09:28 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
