13.11.2025 08:14:19

Deutsche Telekom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Telekom-Konzern habe zwar auf dem Heimatmarkt schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Dies sei aber größtenteils durch positive Überraschungen andernorts ausgeglichen worden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:53 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

