NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Telekom-Konzern habe zwar auf dem Heimatmarkt schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Akhil Dattani am Donnerstag. Dies sei aber größtenteils durch positive Überraschungen andernorts ausgeglichen worden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 06:53 / GMT
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
43,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,43 €
|
Abst. Kursziel*:
58,59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,17%
|
Analyst Name::
Akhil Dattani
|
KGV*:
-
