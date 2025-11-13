Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Aktie auf dem Prüfstand
|
13.11.2025 16:49:45
Investment-Tipp Deutsche Telekom-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. In Summe habe der Telekomkonzern ein solides drittes Quartal abgeliefert, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem den Gesamtjahresausblick erneut leicht angehoben, da die Tochter T-Mobile US unverändert liefere. Der erwartungsgemäß bei einem Euro je Aktie liegende Dividendenvorschlag unterstreiche die verlässliche Dividendenpolitik.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Telekom-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:33 Uhr um 1,9 Prozent auf 26,80 EUR nach. Bisher wurden heute 5 823 485 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 fiel die Aktie um 4,5 Prozent zurück.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
