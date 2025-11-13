Investment-Tipp Deutsche Telekom-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 38 Euro belassen. In Summe habe der Telekomkonzern ein solides drittes Quartal abgeliefert, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zudem den Gesamtjahresausblick erneut leicht angehoben, da die Tochter T-Mobile US unverändert liefere. Der erwartungsgemäß bei einem Euro je Aktie liegende Dividendenvorschlag unterstreiche die verlässliche Dividendenpolitik.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:33 Uhr um 1,9 Prozent auf 26,80 EUR nach. Bisher wurden heute 5 823 485 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 fiel die Aktie um 4,5 Prozent zurück.

