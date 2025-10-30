E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Einstufung im Blick
|
30.10.2025 15:49:47
Aktien-Tipp EON SE-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte im vergangenen Quartal um rund zwei Prozent gesunken sein, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 12. November.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die EON SE-Aktie wies um 15:33 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 16,26 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 4,55 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 645 369 EON SE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für die EON SE-Aktie um 50,0 Prozent nach oben. Am 12.11.2025 werden die Kennzahlen für Q3 2025 voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC
