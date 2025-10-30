E.ON Aktie
DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die EON SE-Anteile bei 8,27 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,092 EON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 16,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196,61 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 196,61 EUR entspricht einer Performance von +96,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für EON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 42,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
