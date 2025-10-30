E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
EON SE-Anlage im Blick 30.10.2025 10:03:41

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert EON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EON SE von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EON SE-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die EON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die EON SE-Anteile bei 8,27 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 12,092 EON SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 16,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 196,61 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 196,61 EUR entspricht einer Performance von +96,61 Prozent.

Zuletzt ergab sich für EON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 42,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten