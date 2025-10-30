E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Aktuelle Analyse im Blick 30.10.2025 13:19:47

EON SE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht EON SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon vor Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien auf einem guten Weg in Richtung des oberen Endes ihrer Zielspanne für 2025, schrieb James Brand in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:03 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,21 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 4,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 306 163 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 49,5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 12.11.2025 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka

