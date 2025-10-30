EON SE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht EON SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon vor Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien auf einem guten Weg in Richtung des oberen Endes ihrer Zielspanne für 2025, schrieb James Brand in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht.

Zwischen Kursziel und Realität: Die EON SE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 13:03 Uhr fiel die EON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 16,21 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 4,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 306 163 EON SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 49,5 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 12.11.2025 wird EON SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

