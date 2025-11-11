QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|Einstufung im Blick
|
11.11.2025 13:19:46
Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe in jeglicher Hinsicht positiv abgeschnitten, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe die Erwartungen für das Schlussquartal sowie für das kommende Jahr strategisch gesteuert und eine konservative Prognose abgegeben. Diese beinhalte bei einer Verbesserung der Marktbedingungen ein Aufwärtspotenzial. Insgesamt sei das Unternehmen für 2026 attraktiv aufgestellt.
Aktienanalyse online: Die QIAGEN-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 13:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 37,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 47 444 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2025 15,7 Prozent ein.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten
|
12:22
|DZ BANK beurteilt QIAGEN-Aktie mit Kaufen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
07.11.25
|DAX 40-Wert QIAGEN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.11.25
|QIAGEN-Aktie fällt aber: Prognose nach starken Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger beginnt (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
|12:28
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|12:28
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|12:28
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|11:33
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|07:53
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG