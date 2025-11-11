Aktienempfehlung QIAGEN-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der QIAGEN-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe in jeglicher Hinsicht positiv abgeschnitten, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe die Erwartungen für das Schlussquartal sowie für das kommende Jahr strategisch gesteuert und eine konservative Prognose abgegeben. Diese beinhalte bei einer Verbesserung der Marktbedingungen ein Aufwärtspotenzial. Insgesamt sei das Unternehmen für 2026 attraktiv aufgestellt.

Aktienanalyse online: Die QIAGEN-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die QIAGEN-Aktie zeigte sich um 13:02 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 37,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 47 444 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2025 15,7 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.