Alphabet A Aktie

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
05.02.2026 16:34:21

Alphabet Stock Declines 5%

(RTTNews) - Alphabet Inc. (GOOG), the parent company of Google, saw its stock price drop by 4.62 percent or $15.41, trading at $317.93 on Thursday, possibly after the company announced its quarterly and full-year financial results the previous day.

The stock opened at $313.20 and traded within a range of $306.92 to $326.55 throughout the day on the Nasdaq. Trading volume totaled approximately 15.81 million shares, lower than the average volume of roughly 23.25 million shares.

Alphabet reported fourth-quarter revenue of $113.8 billion, up from $96.5 billion a year earlier, while net income rose to $34.5 billion from $26.5 billion. Earnings per share increased to $2.82 from $2.15.

For the full year 2025, Alphabet's net income climbed to $132.2 billion, or $10.81 per share, compared with $100.1 billion, or $8.04 per share, in 2024. The stock is currently trading within its 52-week range of $142.66 to $350.15.

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

05.02.26 Alphabet A Overweight Barclays Capital
05.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
05.02.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
02.02.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
Alphabet A (ex Google) 273,30 -2,71%
Alphabet C (ex Google) 273,45 -2,72%

07:38 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:24 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
