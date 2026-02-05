Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
05.02.2026 16:34:21
Alphabet Stock Declines 5%
(RTTNews) - Alphabet Inc. (GOOG), the parent company of Google, saw its stock price drop by 4.62 percent or $15.41, trading at $317.93 on Thursday, possibly after the company announced its quarterly and full-year financial results the previous day.
The stock opened at $313.20 and traded within a range of $306.92 to $326.55 throughout the day on the Nasdaq. Trading volume totaled approximately 15.81 million shares, lower than the average volume of roughly 23.25 million shares.
Alphabet reported fourth-quarter revenue of $113.8 billion, up from $96.5 billion a year earlier, while net income rose to $34.5 billion from $26.5 billion. Earnings per share increased to $2.82 from $2.15.
For the full year 2025, Alphabet's net income climbed to $132.2 billion, or $10.81 per share, compared with $100.1 billion, or $8.04 per share, in 2024. The stock is currently trading within its 52-week range of $142.66 to $350.15.
