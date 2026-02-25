Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
25.02.2026 12:26:00
Amazon: Neue Fire-TV-App wird verteilt
Amazon verteilt jetzt die neue Fire-TV-App für Smartphones und Tablets. Damit können Nutzer unter anderem ihre Merkliste pflegen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
02:19
|Amazon AI lab chief to depart amid leadership shake-up (Financial Times)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
20.02.26
|Amazon ist jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt (Spiegel Online)