Amazon-Aktie und Apple-Aktie gesucht: Apple TV+ jetzt im Prime-Video-Kosmos abonnierbar

• Apple und Amazon mit Vereinbarung• AppleTV+ nun über Amazon Prime Video abonnierbar• Neue Kunden für Apple?

Bislang hatten Streamingkunden, die Prime Video von Amazon nutzen, über das System des US-Unternehmens keinen Zugriff auf den konkurrierenden Streamingservice von Apple. Das soll sich nun ändern - zumindest für US-Kunden.

Apple TV+ als Prime Video Channel abonnierbar

Die beiden Unternehmen haben eine Vereinbarung getroffen, im Rahmen derer sich Apple TV+ künftig auch als Prime Video Channel von Amazon abonnieren lässt. Kunden können also nun direkt im Amazon Prime-Video-Kosmos ein Abonnement abschließen, was von Apple mit einer Vergütung an Amazon einher gehen dürfte. Apple wiederrum dürfte durch den Deal, der den Abschluss eines Abos nun niedrigschwelliger macht, neue Kundengruppen im Blick haben.

Bereits jetzt ist die AppleTV+-App auf Fire TV-Geräten von Amazon verfügbar, der Schritt, ein Abonnement nun auch über den Prime Video-Kosmos zu ermöglichen, könnte zusätzliche Kunden für Apples Streamingdienst bedeuten.

User haben mehr Auswahl

"Prime Video ist eine erstklassige Unterhaltungsplattform mit einer großen Auswahl an Premiumprogrammen", wird Mike Hopkins, Senior Vice President und Leiter von Prime Video und Amazon MGM Studios in einer Pressemitteilung zitiert. "Während wir unser Angebot weiter ausbauen und es unseren Kunden leicht machen, ihr Streaming-Erlebnis direkt in einer App zu personalisieren, sind wir stolz, Apple TV+ und seine beliebten und von Kritikern gefeierten Shows, Filme und Events bei Prime Video begrüßen zu dürfen".

Auch bei Apple sieht man die Zusammenarbeit positiv: "Wir möchten Apple TV+ und seine preisgekrönte Bibliothek mit Serien und Filmen der größten Geschichtenerzähler der Welt so vielen Zuschauern wie möglich zugänglich machen", so Eddy Cue, SVP of Services von Apple, im Rahmen der Mitteilung. "Wir freuen uns, dass Prime Video jetzt Apple TV+ anbieten wird und den Zuschauern damit eine unglaubliche Bandbreite an Sehoptionen bietet."

Anleger reagieren positiv

Am Markt wird die Nachricht von dem Deal zwischen den beiden Techgrößen positiv aufgenommen. Während die Amazon-Aktie an der NASDAQ am Mittwoch um 1,34 Prozent auf 185,17 US-Dollar stieg und am Donnerstag 0,47 Prozent auf 186,04 US-Dollar zulegt, war es für die Apple-Aktie am Mittwoch um 1,67 Prozent auf 229,54 US-Dollar nach oben gegangen. Hier zeigt sich zeitweilig ein Minus von 0,69 Prozent auf 227,97 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at