Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
29.01.2026 13:47:23
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon told employees that it was cutting 16,000 corporate jobs, completing a downsizing move that began last year. The online retail giant had recruited during a COVID pandemic spike in demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Amazon
|
07:52
|Geld und Rechenleistung: Amazon will mit bis zu 50 Milliarden Dollar bei ChatGPT einsteigen (Spiegel Online)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|OpenAI in talks to raise $40bn in investments from Nvidia, Amazon and Microsoft (Financial Times)
|
28.01.26
|Amazon schließt kassenlose Supermärkte (Spiegel Online)
|
28.01.26
|ROUNDUP: Amazon macht Mini-Supermärkte ohne Kassen dicht (dpa-AFX)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)