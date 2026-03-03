Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
03.03.2026 04:59:26
Amazon says drones damaged three facilities in UAE and Bahrain
The incidents highlight the vulnerability of key technology infrastructure during military conflicts.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
