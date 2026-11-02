Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.11.2026 11:00:02
Amazon vs. Home Depot: One Is Riding the AI Boom, While the Other Faces a Different Reality
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and Home Depot (NYSE:HD) are two of America's largest retailers, but their revenue trends tell very different stories.
While Amazon continues to expand through e-commerce, cloud computing, and artificial intelligence, Home Depot faces a more challenging environment shaped by housing market conditions and consumer spending. A closer look at their quarterly revenue trends reveals how these differences are influencing growth and what they could mean for investors.
Amazon.com vs. Home Depot Revenue over the last 8 quarters.
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|Amazon
|214,90
|-0,09%
|Home Depot
|294,10
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