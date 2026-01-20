MercadoLibre Aktie
WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023
|
20.01.2026 07:33:00
Amazon vs. MercadoLibre: Which Stock Will Make You Richer?
Amazon (NASDAQ: AMZN) dominates the e-commerce industry in North America, but a South American competitor is gaining traction and drawing comparisons to the online giant. MercadoLibre (NASDAQ: MELI) is an emerging-market e-commerce platform that is growing in many ways, much like its omnichannel rival Amazon. Which one will make you richer in the long run? Let's have a look at what both stocks offer.Amazon is unmatched in its sheer size and scale in global e-commerce. Yet that's only one facet of its business. Amazon also has a booming profit center in AWS and advertising. Amazon's revenue streams are diversified cash-flow machines with healthy margins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
