Q2 Holdings Aktie
WKN DE: A1XEYE / ISIN: US74736L1098
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04.08.2026 15:00:00
Amazon Web Services' Q2 Was Good. Google Cloud's Was Better. Here's Why It Matters.
With revenue growth of nearly 37% and a year-over-year improvement in operating income of more than 63%, there's no denying Amazon's (NASDAQ: AMZN) cloud computing arm experienced a fantastic second quarter. Shareholders have every reason to be happy.Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) investors, however, have even more reason to celebrate. The company's Google Cloud business grew its top line by nearly 82%, resulting in operating income growth of over 200%.There's an important footnote to these percentage-based comparisons: Google's cloud computing business started from a markedly smaller baseline, making it easier for Alphabet to produce a relatively bigger leap. There's another footnote to add to the numbers, though: Google Cloud is gaining market share, while Amazon is losing it.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
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|Amazon
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