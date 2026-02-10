NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 14:45:00

AMD vs. Nvidia: Which AI Stock Will Outperform in 2026?

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) or Nvidia (NASDAQ: NVDA) -- which one to buy? It's a timeless argument, whether you're talking about gaming GPUs or artificial intelligence (AI). Nvidia has been the biggest winner overall, rising nearly 1,110% since 2023 compared to AMD's 209% gain. However, since 2025, AMD has been the better pick, rising 65% versus Nvidia's 30%. While Nvidia has established a strong foothold in the AI arena, AMD looks to be clawing back. Which is the better stock for 2026? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten