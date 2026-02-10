NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
10.02.2026 14:45:00
AMD vs. Nvidia: Which AI Stock Will Outperform in 2026?
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) or Nvidia (NASDAQ: NVDA) -- which one to buy? It's a timeless argument, whether you're talking about gaming GPUs or artificial intelligence (AI). Nvidia has been the biggest winner overall, rising nearly 1,110% since 2023 compared to AMD's 209% gain. However, since 2025, AMD has been the better pick, rising 65% versus Nvidia's 30%. While Nvidia has established a strong foothold in the AI arena, AMD looks to be clawing back. Which is the better stock for 2026? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
