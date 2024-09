ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Ticketverkauf im Internet habe positiv überrascht, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu aktuellen Zahlen vom 22. August. Er hob seine Gewinnschätzungen erneut an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2024 / 15:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------