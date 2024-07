ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Sartorius auf 250 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 330 auf 250 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der dritten Gewinnwarnung binnen zwölf Monaten bleibe die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers unter Druck und habe seit Jahresbeginn ein Drittel ihres Werts verloren, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Unternehmensziele für 2024 seien zwar schon erwartet worden und realistisch. Doch dem Markt fehle angesichts des schwachen Auftragseingangs im zweiten Quartal noch die Überzeugung./gl/ajx

