ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|
28.10.2025 09:19:40
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für ABB auf 50 Franken - 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Industriekonzerns ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) von 45 auf 50 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wachstumswende sei endlich erreicht, schrieb Alasdair Leslie am Montagabend. Eine große Wende gehe allerdings mit entsprechend hohen Risiken einher./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:00 / UTC
